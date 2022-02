Atlético Assisense inicia pré-temporada 2022

Com uma atividade física desenvolvida numa academia, na manhã desta terça-feira, dia 22 de fevereiro, o Clube Atlético Assisense iniciou a sua pré-temporada visando a estreia no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Série B de São Paulo, que deve ocorrer no dia 24 de abril.

Segundo o presidente do ‘Falcão do Vale’, Fabinho Melo, o trabalho começa com ‘pés no chão’.

Entre os jogadores que já se apresentaram no Clube Atlético Assisense estão: Anderson ‘Tico‘ (ex-Marília vice-campeão em 2019, João Antônio (meia remanescente de 2021), Luan (centroavante remanescente de 2021), Henrique Arantes (ex-Mirassol), Edson (centroavante estava na Suécia), Rafael (goleiro remanescente Sub-20), Cléber (goleiro ex-Santo André), Luiz Fernando (ex-Figueirense-MG), Yago (lateral ex-Ipatinga), Vitinho (atacante ex-Tupi) e Felipe Camilo (lateral ex-londrina).

Os jogadores apresentados iniciaram a atividade física com o professor Márcio Santos e, nos próximos dias, devem começar os trabalhos técnicos com o professor Fabiano Braz e o treinador goleiros Mário César (Marinho).

Atividade física no Atlético Assisense