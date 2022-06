Assisense vence em Penápolis e avança no Paulista sub-20; VOCEM se despede

Ótimo resultado do Clube Atlético Assisense e despedida com derrota do VOCEM no Campeonato Paulista da categoria sub-20.

Na tarde desta quarta-feira, dia 29 de junho, em jogo válido pela última rodada da primeira fase, o ‘Falcãozinho do Vale’ derrotou o Clube Atlético Penapolense, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, pelo placar de 2 a 1.

João Vítor abriu o placar aos 20 minutos de partida para o Assisense e o centroavante Gustavo ampliou aos 28 minutos da segunda etapa. Faltando nove minutos para o apito final, o Penapolense diminuiu, com um gol do atacante Luiz Henrique.

Com a vitória, o Atlético Assisense chegou aos 17 pontos e garantiu a terceira colocação do Grupo 3. Com esses números, e a combinação de resultados dos demais 11 grupos, o time de Assis ficou entre os melhores terceiros colocados, garantindo uma vaga para a próxima fase da competição.

Na primeira fase, nas 10 partidas realizadas, o ‘Falcãozinho do Vale’ conquistou cinco vitórias, empatou duas vezes e sofreu três derrotas. O time marcou 17 gols e sofreu 19.

Com 17 pontos, o time ficou atrás do Araçatuba (26) e Penapolense (20). O Grupo 2 ainda teve a participação dos clubes: Andradina (10), Santacruzense (09) e VOCEM (01), que foram eliminados.

HERÓIS – Sem treinador definido na súmula, o Atlético Assisense foi comandado pelo preparador físico Márcio Santos na vitória contra o Penapolense: “Feliz demais pela classificação da categoria Sub 20 para a segunda fase do Campeonato Paulista da primeira divisão! Comissão técnica, jogadores, funcionários e diretoria, todos vocês foram fundamentais para esse feito. Vocês merecem!”, comemorou o presidente Fabinho Melo, em publicação na sua rede social.

Em Penápolis, o ‘Falcãozinho do Vale’ jogou com: Rafael; João Vitor, Pedro Paulo, Jansen e Marcelinho Mendes; Cassiano, Paulo André, Pedro Henrique e Rodrigo; Gustavo e João Vítor. No transcorrer da partida, entraram: Crisnan, Caio, Kevin, Kauan e João Victor.

ADVERSÁRIOS – De acordo com publicação feita pelo presidente Fabinho Melo, na segunda fase do Campeonato Paulista da categoria sub-20, o Assisense deverá enfrentar: Desportivo Brasil (Porto Feliz), São Caetano e Ibrachina (São Paulo). A tabela dos jogos ainda não foi divulgada.

VOCEM – Comandado por um grupo do Paraná, o time sub-20 do VOCEM foi a grande decepção do Grupo 3 do Campeonato Paulista. A equipe não conseguiu vencer nas 10 partidas disputadas. Foram nove derrotas e um empate. O time só marcou cinco gols e sofreu 33.

Na despedida, na tarde desta quarta-feira, dia 29, no estádio Tonicão, o time mariano perdeu para o líder Araçatuba por 2 a 0. Sem treinador na súmula, o assistente técnico Elias Alves mandou a campo: José Danilo; Nícolas, Arthur Rosa, Guilherme e Victor Venâncio; Wendel, Guilherme Eriel, Gustavo e Orlando; Natan e Bruno Eugênio. Entraram Marco Sebold e Vinícius Freitas.

Com as expulsões de Wendel -aos 36 minutos da segunda etapa- e Nícolas -quando restavam três minutos para o apito final-, o VOCEM terminou a partida com nove jogadores em campo. Thalison, do Araçatuba, também recebeu cartão vermelho aos 32 minutos do segundo tempo.

Assisense comemora classificação em Penápolis