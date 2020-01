Assisense joga pela liderança para continuar no Tonicão

Mais do que jogar para tentar avançar à segunda fase da Copa São Paulo de futebol júnior na tarde desta quinta-feira, dia 9, o Atlético Assisense não esconde que “seria bom” terminar na primeira colocação do Grupo 3, continuar jogando ‘em casa’ e não ter que disputar a segunda fase, em jogo eliminatório, na cidade de Bauru, contra o líder do Grupo 4.

Antes de a bola rolar no estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão, na tarde desta quinta-feira, o Botafogo de Ribeirão Preto lidera o grupo com quatro pontos ganhos. O Atlético Assisense é vice-líder com três, enquanto o Atlético Goianense é o terceiro colocado com dois e o Dimensão Alagoas aparece na última posição, com um ponto somado.

Matematicamente, todos os clubes têm chances de classificação.

A rodada desta quinta-feira no Tonicão terá abertura, às 13 horas, com o confronto entre o líder Botafogo de Ribeirão Preto e o lanterna Dimensão de Alagoas. Se o time paulista vencer, termina a fase em primeiro. Se houver empate, o Assisense ou o Atlético Goianense entram em campo buscando a vitória, que pode dar a liderança.

Em caso de vitória do clube alagoano, um empate no jogo de fundo, às 15 horas, deixa o Assisense na liderança e o Dimensão fica com a segunda vaga.

De acordo com o regulamento da Federação Paulista de Futebol, que organiza a competição, o líder da chave permanece na cidade que disputou a fase inicial.

Ou seja: terminando em primeiro do seu grupo, o Atlético Assisense receberá o segundo colocado da chave 4, que acontece em Bauru. Já o segundo colocado do grupo em Assis vai para Bauru enfrentar o líder da chave disputada no estádio Alfredo de Castilho.

GRUPO 4 – Na cidade de Bauru, dos quatro clubes só o Visão Celeste, do Rio Grande do Norte, está eliminado. Novorizontino e Botafogo-RJ lideram com quatro pontos e o Noroeste de Bauru tem três pontos.

Na rodada decisiva, também nesta quinta-feira, o Noroeste, precisando da vitória, recebe o Botafogo carioca, enquanto o líder Novorizontino encara o lanterna e já desclassificado Visão Celeste-RN.

Legenda: Assisense quer terminar na liderança

Foto: Ivanzinho Melo