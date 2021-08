Assisense estreia com vitória no Tonicão e VOCEM cede empate no Prudentão

Começou o Campeonato Paulista da Série ‘B’, conhecido como a ‘Segundona’ do futebol de São Paulo.

Na rodada de abertura, o Atlético Assisense recebeu a Esportiva Santacruzense no estádio Tonicão e venceu por 1 a 0, com gol do atacante ‘Lukaku’.

O VOCEM foi até Presidente Prudente, abriu o placar com Klaidher, mas cedeu empate ao Grêmio Prudente nos minutos finais da partida.

ASSISENSE – “Estrear com vitória é sempre bom e nos dá tranquilidade para seguir em busca da classificação”.

A frase, do técnico Paulo César ‘PC’, resume o sentimento da diretoria e elenco do Atlético Assisense após o placar de 1 a 0 sobre a Santacruzense, obtido na manhã deste domingo, dia 22, no estádio Tonicão.

O gol do atacante Lukaku, anotado aos seis minutos de jogo, garantiu os três pontos ao ‘Falcão do Vale’.

“Esse resultado também nos dá tranquilidade para o jogo do meio de semana contra o XV de Jaú”, analisou o treinador do Assisense, que derrotou a Santacruzense jogando com: João ‘Pantaneiro’; Renato, Zé Roberto, Valú e Marcelo; Viturino, Tiago Garcia, Batistuta e Luís Carlos; Toure e Lukaku.

Durante a partida, ‘PC’ promoveu a entrada de Tiago Felipe no lugar de Valú, Gabriel Bispo na vaga de Lukaku e Pedro no posto de Viturino.

Tiago Felipe, Pedro e Toure foram advertidos pelo árbitro Clayton de Oliveira Dutra com cartões amarelos.

A Esportiva Santacruzense, do técnico Celinho, perdeu com: Christian; Aurelien, Júnior, Victor Renan e Alison; Mbami, Luís Eduardo, Wesley e Lucas; Marcos Henrique e Alcides. Entraram: Luis Phillipe, Fernando e Daniel.

Os dois zagueiros do time de Santa Cruz do Rio Pardo, Júnior e Victor Renan, foram advertidos com cartão amarelo.

De acordo com anotação na súmula, o árbitro Cleyton Dutra observou que houve “atraso no início do segundo tempo devido ao horário de entrada do Assisense”, o que pode resultar em advertência ou até mesmo multa do time de Assis.

Com a vitória, o Assisense soma seus primeiros três pontos na competição e divide a liderança do Grupo 2 com o XV de Jaú, que foi até Osvaldo Cruz e derrotou o ‘Azulão’ por 2 a 0, com gols de Leonardo e Giancarlo.

VOCEM – Bom resultado, mas poderia ser melhor. O empate, conquistado fora de seus domínios, é sempre bom, mas o VOCEM perdeu uma grande oportunidade de retornar para Assis trazendo, além da bagagem, três pontos na estreia do Campeonato Paulista da Série B.

Atuando na tarde deste domingo, dia 22 de agosto, no estádio Paulo Constantino, o ‘Prudentão’, o ‘Esquadrão da Fé’ abriu o placar numa boa trama no setor ofensivo e perfeita conclusão de Klaidher, que atuou no meio campo, deixando a lateral esquerda para Gabriel Neves.

Quando faltavam seis minutos para o término da partida, o atacante Felipe, que havia entrado no lugar de Matheus no começo da segunda etapa, conseguiu superar o goleiro Eugênio e deu números finais ao placar.

Com o resultado, VOCEM e Grêmio Prudente, somam um ponto e dividem a vice-liderança do Grupo 2, atrás de XV de Jaú e Assisense, que venceram na estreia, e estão à frente de Osvaldo Cruz e Santacruzense, que ainda não pontuaram.

Sem poder contar o meio campista Roberto, que se recupera de lesão, o técnico Betão Alcântara colocou o VOCEM em campo com: Eugênio; Nathan, Léo Zarelli, Diego ‘Bebê’ e Gabriel Neves; Klaidher, Favela, Paulinho e Welbinho; Otacildo e João Felipe. No transcorrer do confronto, entraram: Alê, Juninho, Caio, Fujita e Gustavo Queiroz.

O Grêmio Prudente, do treinador Alemão, atuou com: Lucas Leandro; Lucas Alexandre, Jacone, Luís Otávio e Wallace; Leonardo, José Vítor, Matheus e Lucas Antônio; Gabriel e Wendell. Entraram Mariano, Lucas Soares, Rodrigo e Felipe.

O árbitro Júnio César Lossávaro aplicou cartão amarelo para Lucas Antônio, Jacone e Gabriel, do Grêmio Prudente, e ao lateral Nathan, do VOCEM.

RESULTADOS:

Assisense 1 x 0 Santacruzense

Osvaldo Cruz 0 x 2 XV de Jaú

Grêmio Prudente 1 x 1 VOCEM

PRÓXIMA RODADA

Quarta-feira – 15 horas

VOCEM x Osvaldo Cruz

XV de Jaú x Assisense

Santacruzense x Grêmio Prudente

CLASSIFICAÇÃO

1º – XV de Jaú e Assisense – 3 pontos

2º – VOCEM e Grêmio Prudente – 1 ponto

3º – Santacruzense e Osvaldo Cruz – 0 ponto

Assisense estreou com vitória no Tonicão

Imagem:Arquivo