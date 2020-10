Assisense e VOCEM têm clássico decisivo na tarde desta quarta-feira

Clube Atlético Assisense e VOCEM se enfrentam nesta quarta-feira, dia 28 de outubro, às 15 horas, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, sem a presença do público por conta da pandemia do novo coronavírus. Apenas alguns convidados da diretoria do clube mandante -Assisense- terão acesso à praça esportiva.

Apesar de o clássico fazer parte da quarta rodada na fase inicial do Campeonato Paulista da Série B, competição conhecida como ‘Segundona’, quem perder estará ameaçado de não ter mais tempo e condições de recuperação na busca de uma das duas vagas do Grupo II para a segunda fase. A não ser que vença os cinco jogos restantes e conte com resultados adversos dos times que estão à frente na classificação.

Com dois jogos disputados em três rodadas, os times de Assis amargam as últimas posições do Grupo II.

O ‘Esquadrão da Fé’ é o penúltimo colocado, com um ponto, enquanto o ‘Falcão do Vale’ não pontuou.

A chave é liderada pelo Grêmio Prudente, que soma sete pontos. O Osvaldo Cruz é o vice-líder, com seis pontos. Ambos disputaram nove pontos.

O Tupã, com dois jogos, está na terceira posição, com três pontos somados.

Nada está perdido ainda, mas quem não vencer o clássico passa a ser um sério candidato a apenas cumprir tabela no restante da temporada, mesmo com cinco jogos pela frente.

Ou seja, nem mesmo a igualdade no placar na tarde desta quarta-feira, no Tonicão, melhora a situação dos representantes de Assis.

ASSISENSE – Se o técnico Lierte Pastre repetir a formação do jogo em Presidente Prudente, o que poderá ocorrer, mesmo com o elástico e amargo placar sofrido. “Não dá pra mudar muita coisa”, alegou o presidente Fabinho Melo, que justificou: “Não dá quase tempo de treinar”.

Em Presidente Prudente, na tarde de domingo, quando foi goleado por 7 a 2 pelo Grêmio Prudente, o Assisense entrou em campo com: Matheus Meira; Diego, Leonardo, Ricardo e Adilson; Fujita, Gabriel, Gutemberg e Mateus; Diogo e Matheus Amaral. No transcorrer do jogo, o treinador promoveu a entrada de: Kevin, Marcos Vinícius, Jackson e Lesley.

VOCEM – Pelos lados do ‘Esquadrão da Fé’, o técnico Betão Alcântara pode fazer mudança no sistema ofensivo. Gabriel Ataliba, principal atacante no segundo tempo na derrota por 1 a 0 para o Osvaldo Cruz, deve começar o clássico como titular.

Na tarde desta terça-feira, os jogadores participaram de um trabalho tático no CT Padre Beline, quando Betão definiu o time.

A provável escalação do VOCEM, no clássico do Tonicão, deve ser: Gabriel; Nathan, Lucas Rafael, Diego Bebê e Luquinha; Jacaré, Tenner e Jordan; Robinho ou Gabriel Ataliba, Juninho e Valmir ou Caio.

ÁRBITRO – O Departamento de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol já definiu a equipe atuará no clássico em Assis.

O jovem Matheus Delgado Candançan, de apenas 22 anos de idade, apita o jogo com assistência de Diego Morelli de Oliveira, de 33, e João Petrúcio Marimônio de Jesus dos Santos, de 33.

O quarto árbitro escalado é Jefferson Dutra Girotto, de 34 anos, enquanto Osny Antônio da Silveira, de 40, atuará como avaliador de campo.

A partida será transmitida, ao vivo, pela TV Federação Paulista de Futebol.

Tonicão não receberá público

Imagem: Marilaine Pontes