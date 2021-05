Assisense divide prêmio do Hiper Saúde; domingo terá sorteio de R$ 500 mil

Mais um final de semana com muitos prêmios do Hiper Saúde Bauru para Assis e região.

Logo no primeiro sorteio, na manhã deste domingo, dia 2 de maio, o assisense Eraldo Lino dos Santos (foto), morador da rua Francisco Negri, no Conjunto Habitacional ‘Nova Assis’, foi contemplado junto com Vagner Tavares da Silva, residente em Jaú. Eles dividiram o valor de R$ 10 mil e já receberam o prêmio na manhã desta segunda-feira, dia 3 de maio, em Bauru.

Teve mais moradores da região de Assis premiados nas rodadas do ‘Giro da Sorte’.

Gerson Paulo Moda Pereira, que mora em Cândido Mota, na rua Augusto Gozzi, foi sorteado na 6ª rodada e ganhou R$ 1 mil. Ele adquiriu sua cartela na ‘Banca da Praça’.

Na 11ª rodada, o assisense Adriano Aparecido Osilo, residente na rua Gino Bertolucci, no bairro Taquaral, foi contemplado com R$ 1 mil. Ele comprou sua cartela em ‘Léia Bebidas e Doces’.

Na rodada seguinte, a 12ª, mais um prêmio para Assis. Luis Carlos Rodrigues Garcia, morador da rua Capitão Garcez, no centro, ganhou R$ 1 mil.

Na 22ª rodada, outro premiado da região. Luiz Machado de Lima, que mora na rua Princesa Isabel, no distrito de Nova Alexandria, foi contemplado com R$ 1 mil. Ele adquiriu sua cartela na ‘Lanchonete do Joaquim’.

No total, o Hiper Saúde Bauru distribuiu R$ 9 mil em prêmios para a região de Assis neste final de semana.

MEIO MILHÃO – No próximo domingo, quando se comemora o Dia das Mães, o Hiper Saúde Bauru terá prêmios ainda mais atrativos.

O sorteio principal terá um prêmio de R$ 500 mil.

Nas três rodadas anteriores serão sorteados R$ 20 mil, R$ 30 mil e R$ 50 mil.

O ‘Mega Giro da Sorte’ terá 50 rodadas de R$ 3 mil em cada sorteio.

Quem comprar a cartela do sorteio deste domingo, dia 9 de maio, concorrerá a um total de R$ 750 mil.

Ao adquirir o Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a atrativos e valiosos prêmios, o portador ainda colabora com a Fundação Amaral carvalho, que administra o Hospital do Câncer, em Jaú.

Vale a pena comprar, colaborar e concorrer a prêmios.

Eraldo Lino foi um dos ganhadores do Hiper Saúde neste domingo