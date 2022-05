Assisense arranca empate contra o líder e denuncia torcida prudentina por homofobia

A quarta rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão foi marcada pelo bom resultado do Atlético Assisense contra o líder Grêmio Prudente e pela denúncia contra a torcida prudentina por supostos atos de homofobia contra o goleiro Cléber.

O ‘Falcão do Vale’ viajou até Presidente Prudente na tarde de sábado, dia 14 de maio, e conseguiu arrancar um ótimo empate, sem gols, ao segurar o ataque do Grêmio Prudente, que continua líder isolado do Grupo II.

O destaque da partida foi o goleiro Cléber, que impediu as jogadas mais agudas do time prudentino.

O Assisense entrou em campo com: Cléber; João Vitor, Cristian, Victor e Felipe; Luiz Fernando, Iago, Kevin, que fez sua estreia, e Vitor Manoel; Gabriel e Edson. No transcorrer da partida, o técnico Fabiano Brás colocou: Maicon, Redney, Ryan, Amilton e Cassiano.

“Nosso time foi guerreiro. Suportamos quase uma hora de bola rolando no segundo tempo, devido aos acréscimos concedidos pelo árbitro”, declarou o presidente do Assisense, Fábio Melo, que, após a partida, foi até o vestiário da arbitragem, parabenizou o trio pela atuação e pediu para registrar uma denúncia contra a torcida prudentina por atos homofóbicos ao goleiro Cléber todas as vezes em que ele se preparava para cobrar o tiro de meta.

Com o resultado, o Assisense chega a dois pontos em 12 disputados.

Sem ter vencido na competição, o time é o penúltimo colocado, mas ainda há tempo para sua recuperação.

RESULTADOS

Grêmio Prudente 0 x 0 Assisense

* VOCEM 0 x 0 Osvaldo Cruz

Santacruzense 0 x 0 Itararé

* Jogo não ocorrido

CLASSIFICAÇÃO

Grêmio Prudente– 08 pontos

*VOCEM – 07 pontos

Itararé – 06 pontos

*Osvaldo Cruz – 06 pontos

Assisense – 02 pontos

Santacruzense – 01 ponto

Lance do empate em Presidente Prudente

Imagem: Divulgação Grêmio Prudente