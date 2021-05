Assis tem quase 1/4 da população vacinada com a primeira dose contra COVID

Quase um quarto da população de Assis já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a COVID-19.

De acordo com o vacinômetro -dispositivo criado pelo Governo de São Paulo para acompanhar o ritmo de imunização no estado-, até a sexta-feira, dia 21 de maio, 25.364 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina na cidade que tem uma população com 105.087 habitantes.

Os números oficiais mostram que 14.095 assisenses já repetiram a dose.

No total, foram aplicadas 39.459 doses no município.

Como o ranking estadual leva em consideração somente a dose inicial, Assis aparece na 238ª posição entre os 645 municípios paulistas, com 24,1% de imunizados.

VACINAÇÃO – Nesta sexta-feira, dia 21, a Secretaria Municipal da Saúde iniciou a vacinação às pessoas a partir dos 45 anos de idade com comorbidades e aos que têm deficiência permanente grave que recebem BPC, Benefício de Prestação Continuada.

Também continua a imunização aos adultos de 18 a 59 anos com síndrome de Dowm, transplantados com uso de imunosupressores e os que apresentam doença renal crônica em tratamento de diálise.

A vacinação deve continuar a esse público na segunda-feira, dia 24 de maio, nas creches municipais: Pequeno Polegar (vila Ribeiro), Bambalalão (Jardim Paraná), Maria Adileta (Bonfim), Aparecida Manoel da Mota (vila Fiúza), Santilli Sobrinho (vila Marialves) e Hilda Miras (vila Souza)

HIPERTENSOS – Na quinta-feira, dia 20 de maio, a Secretaria Municipal da Saúde incluiu na lista de comorbidades por idade para receber a vacina contra COVID-19 os hipertensos a partir do grau 1 que fazem uso de apenas um medicamento para controlar a doença.

“Isso foi possível graças ao avanço da vacinação e o recebimento de novas doses”, explicou a secretária municipal Cristiani Bussinati.

Desde sexta-feira, adultos com mais de 45 anos com comorbidades passaram a ser vacinados.

A lista das enfermidades e os critérios para receber o imunizante pode ser acessada através do saúde.assis.sp.gov.br/comunicado/288.

LÍDER REGIONAL – Percentualmente, Florínea continua liderando o ritmo de vacinação no Vale do Paranapanema. A cidade aparece na 15ª colocação no ranking do estado de São Paulo.

Segundo o vacinômetro, até sexta-feira, dia 21, a ‘Flor do Vale’ tinha aplicado a primeira dose em 988 moradores, o que representa 37,2% da população de 2.653 habitantes.