Assis recua para a fase vermelha, onde só pode ‘atividade essencial’

Em novo pronunciamento, na tarde desta sexta-feira, dia 19 de junho, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, o governador João Dória, do PSDB, anunciou uma reclassificação das regiões do estado nas medidas de flexibilização das atividades econômicas.

Com base nos dados apresentados pela Secretaria Estadual da Saúde, após monitoramento das equipes de Vigilância Epidemiológica, a região de Marília, onde o município de Assis está incluído, foi rebaixada para fase vermelha no ‘Plano São Paulo’. Nessa fase só é permitido o funcionamento de serviços essenciais.

O governador informou ter ocorrido um aumento de cerca de 55% nos casos de internação pela doença, o que, segundo o secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann Ferreira, demonstra a elevação dos casos graves da doença.

Com a nova avaliação, a Prefeitura Municipal de Assis só pode autorizar o funcionamento de serviços essenciais.

Até o final da tarde desta sexta-feira, o prefeito José Aparecido Fernandes, do PDT, e o secretário municipal da Saúde, Adriano Romagnoli Pires, não haviam se manifestado publicamente a respeito do anúncio do governador João Dória, que recua o município de Assis para a fase vermelha.

Confira o que é permitido em cada fase:

Fase 1 (vermelha): alerta máximo, funcionamento permitido somente aos serviços essenciais.

Fase 2 (laranja): controle, possibilidade de aberturas com restrições.

Fase 3 (amarela): abertura de um número maior de setores.

Fase 4 (verde): abertura de um número maior de setores em relação à fase 3.

Fase 5 (azul): “Normal controlado” – todos os setores em funcionamento, mas mantendo medidas de distanciamento e higiene.

Mapa aponta região de Marília (0nde está Assis) na fase vermelha