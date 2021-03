Assis possui 190 pessoas com suspeita de COVID em isolamento domiciliar

Na manhã desta sexta-feira, dia 5 de março, a Secretaria Municipal da Saúde divulgou mais um boletim oficial que acompanha a evolução da pandemia do novo coronavírus em Assis.

Dos 4.750 casos confirmados com a doença, 4.491 eram considerados ‘curados’ e outros 190 permaneciam em isolamento domiciliar, sendo monitorados por profissionais da Secretaria da Saúde.

Desde o início da pandemia, há aproximadamente um ano, 69 assisenses perderam a vida em razão de complicações da doença.

A cidade totaliza 21.077 notificações, das quais 14.079 pessoas apresentaram resultado ‘negativo’ nos exames e outras 2.248 aguardam resultado de exames encaminhados para análise laboratorial.

Nesta sexta-feira, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, 76 pessoas estavam internadas nos três hospitais de Assis que atendem pacientes da COVID-19: Hospital Regional, Santa Casa e Hospital e Maternidade de Assis.

Desse total de hospitalizados, 41 são moradores de Assis e 35 de municípios da região.

Dos assisenses internados, 11 encontravam-se em leitos de UTI, sendo quatro mulheres e sete homens.

Nas enfermarias, eram atendidos 20 homens e 10 mulheres.

“Entre as medidas que devem ser adotadas para evitar a transmissão do Coronavírus estão manter todos os protocolos de higiene, ficar em casa, se possível, e usar máscaras ao sair de suas residências, medida já obrigatória em todo o estado de São Paulo e no município de Assis”, ressalta a Secretaria Municipal da Saúde.

Nesta sexta-feira, 11 assisenses estão em UTIs