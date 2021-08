Assis ganha mais uma emissora de rádio e TV

O município de Assis acaba de receber autorização para colocar em funcionamento mais uma emissora de rádio e TV. O Ministério das Comunicações autorizou o início das transmissões da rádio e TV legislativa para Assis.

Com isso, a população poderá acompanhar as discussões e votações da Câmara dos Deputados que impactam no dia a dia de brasileiros.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, assinou duas portarias que autorizam a execução dos serviços de rádio e TV digital pela Câmara dos Deputados em duas novas cidades.

As portarias foram publicadas nesta terça-feira, dia 3 de agosto. Uma delas (2767/2021) cede em consignação o canal para transmissão em rádio FM na cidade de Assis. A segunda (2784/2021) atende o pedido da Câmara dos Deputados para retransmissão de televisão digital em Anápolis, no canal 46.

Maximiliano Martinhão, secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações (MCom), argumenta que as autorizações são fundamentais para assegurar o direito à informação. “Com novas opções de canais, na TV e no rádio, os brasileiros podem acompanhar a discussão de assuntos que são importantes para o nosso futuro. Ter informação é fundamental para o exercício da cidadania”, afirmou.

Informações: Ascom/ Ministério das Comunicações

Foto: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados