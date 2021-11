Assis confirma segunda morte por COVID no mês e totaliza 419 óbitos

A Secretaria Municipal da Saúde confirmou, na manhã desta terça-feira, dia 23 de novembro, a morte de uma mulher de 47 anos, vítima de complicações da COVID-19.

De acordo com os boletins oficiais, esse é o segundo óbito no mês de novembro e a cidade totaliza 419 vidas perdidas por complicações da doença desde o início da pandemia. O primeiro registro foi no dia 4, quando a vítima foi um jovem de 27 anos.

O documento divulgado também informa dois casos positivos de COVID-19 nas últimas 24 horas e Assis acumula 15.074 pessoas infectadas desde março de 2020. Desse total, segundo a Vigilância Epidemiológica, 14.652 já estão ‘recuperadas’ por terem concluído o isolamento domiciliar.

Das 49.174 notificações registradas nas unidades de saúde, 32.738 exames foram descartados para a doença.

Nesta terça-feira, há 1.362 moradores aguardando encerramento de caso ou a chegada de resultado de exames, enquanto outros três estão isolados em suas residências.

Há dois assisenses nos hospitais da cidade se recuperando da COVID-19.

Uma paciente está em leito de UTI e um homem está internado em enfermaria.

A Secretaria da Saúde não revela a idade dos pacientes, se eles têm comorbidades ou se já foram vacinados.

VACINA – Nesta terça-feira, a vacinação contra COVID-19 em Assis se resume a um ponto: no salão de festas da Catedral, na rua Sebastião da Silva Leite, 1.226, próximo ao cruzamento da avenida Rui Barbosa, das 13 às 17 horas.

Cemitério da Saudade terá mais um sepultamento com protocolo de COVID-19