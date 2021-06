Assis começará vacinação na Educação aos que têm 40 anos ou mais e à população abaixo dos 60

Boa notícia para quem tem 58 e 59 anos de idade e não possui comorbidade e aos professores e trabalhadores da Educação com mais de 40 anos.

Como havia antecipado ao Jornal da Segunda no início da semana, a secretária municipal da Saúde, Cristiani Bussinati, confirmou, na manhã desta quarta-feira, dia 9, a redução de faixa etária a ser atendida pela vacinação contra a COVID-19 em Assis e anunciou a imunização dos trabalhadores da educação dos 40 aos 46 anos de idade.

A Secretaria Municipal da Saúde divulgou o início da vacinação destinada às pessoas com 58 anos ou mais, sem comorbidades, para esta sexta-feira, dia 11 de junho.

Haverá um ponto de imunização no sistema ‘drive thru’, onde não é preciso descer do carro, no Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, local da FICAR.

O atendimento ser´apenas no período da manhã, das 8 às 12 horas, e as pessoas devem acessar o parque pela avenida ‘Chico Mendes’, ao lado do Centro Social Urbano, no prolongamento da avenida Getúlio Vargas.

No período da manhã, das 8 às 12 horas, também haverá postos fixos de vacinação em quatro escolas municipais: Escola ‘Pequeno Polegar’, na vila Ribeiro; Escola ‘Bambalalão’, no Jardim Paraná, Escola ‘Aparecida Manoel da Mota’, na vila Fiuza, e Escola ‘Santilli Sobrinho’, na vila Marialves.

No período da tarde, a Secretaria da Saúde disponibilizará um posto fixo de vacinação à população de 58 e 59 anos na escola municipal Professor Rubem Alves, ao lado da Concha Acústica, na vila Xavier, com funcionamento das 13 às 17 horas.

Cristiani lembra que as pessoas devem comparecer ao ponto de vacinação portando um documento com fotografia, CPF, comprovante de residência e título eleitoral.

PROFESSORES – A partir desta quinta-feira, dia 10, a Secretaria Municipal Saúde também inicia a vacinação dos professores e demais trabalhadores da Educação com 40 anos de idade ou mais. Os demais servidores acima dessa faixa etária já foram imunizados com as duas doses.

Os profissionais da Educação poderão procurar o Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, onde acontece a FICAR, nesta quinta-feira, somente das 9 às 16 horas. Nesse local, não é preciso descer do veículo para ser imunizado.

Cristiani explica que “serão vacinados somente os profissionais previamente autorizados pelas instituições de ensino”. Ela orienta os professores e demais trabalhadores a consultarem a relação nominal disponibilizada na unidade onde eles prestam serviços.

Os trabalhadores da educação também devem comparecer ao posto de vacinação portando um documento com fotografia e o CPF.

CONTRA A FOME – A Secretaria Municipal da Saúde, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, está aproveitando o momento da vacinação contra a COVID para promover a campanha ‘Vacina contra a fome’.

As pessoas que puderem, e quiserem ajudar, devem entregar um quilo de alimento não perecível no posto de vacinação. “Todo o material arrecadado será repassado às entidades assistenciais que atendem famílias em vulnerabilidade alimentar”, garante a presidente do Fundo de Solidariedade e assistente social da FEMA, Luciana Barreto Fernandes.