Após despedida com a melhor campanha na Segundona, VOCEM renova contrato do técnico PC

Na manhã desta segunda-feira, 25 de outubro, um dia após ter sido derrotado pela Matonense por 1 a 0 e eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o VOCEM anunciou a renovação de contrato do técnico Paulo César ‘PC’ por mais uma temporada.

Diretoria e técnico, junto com Carlos Alberto Seixas, mantido como gerente de futebol, já começaram o planejamento de 2022 e as negociações para renovar o vínculo com os atletas que pretendem manter no clube. “Em princípio, só os que estouraram o limite de idade de 23 anos estão sendo liberados. Os demais, analisaremos individualmente”, confirmou o treinador.

Do atual grupo, completarão 24 anos em 2022 e não podem renovar: Eugênio (goleiro): Nathan (lateral), Diego ‘Bebê’ (zagueiro), Paulinho (meio campista), Kaíque (meia-atacante), Otacildo (atacante), Alê (meia-atacante), Fujita (meio campista) e Gabriel Casanova (zagueiro).

Os titulares com idade para a disputa da Série B em 2022 são: Klaidher, Gabriel Neves, Favela, Raphael Stard, Gustavo Queiroz e Welbinho, além de Léo Zarelli, Matheus ‘Pitbull’ e Caio, que já atuaram em alguns jogos.

Como a Segundona de 2022 poderá começar em abril, dependendo dos números da pandemia do novo coronavírus, o técnico PC planeja iniciar os treinamentos no final de fevereiro, logo após o carnaval.

O treinador também deve observar os atletas do VOCEM que estão disputando o Campeonato Paulista da categoria sub-20 e os que disputarão a Taça São Paulo. O zagueiro Geromel, do time sub-20, já foi relacionado para o jogo contra a Matonense e deve ser efetivado no time principal.

DESPEDIDA – Com um empate sem gols no estádio ‘Tonicão’, em Assis, dia 17, diante de 711 pagantes, e uma derrota por 1 a 0 no estádio ‘Ferreirão’, em Matão, na manhã deste domingo, dia 24, assistida por cerca de dois mil torcedores, o VOCEM se despediu do Campeonato Paulista da Segunda Divisão e perdeu a vaga na Série A-3 em 2022.

A Matonense, que tinha a vantagem do empate, após sair do estádio Tonicão sem sofrer gol, conseguiu a vitória por 1 a 0 ao lado de sua torcida e decidirá o título contra o União Suzano, que derrotou o Grêmio Prudente duas vezes, por 3 a 2, dia 16, em Presidente Prudente, e por 4 a 0, na tarde deste sábado, dia 23, no estádio Francisco Marques Figueira.

Foi o quinto acesso à Série A-3 na carreira do técnico Ricardo Costa, do União Suzano, e o primeiro do meio campista Tenner, que defendeu o VOCEM em 2020.

No segundo e decisivo confronto, disputado em Matão, o gol da Matonense foi anotado por Luís Henrique, aos 34 minutos.

O VOCEM perdeu com: Eugênio; Léo Zarelli, Diego ‘Bebê’, Klaidher e Matheus ‘Pitbull’; Favela, Paulinho, Kaíque e Raphael Stard; Marcus ‘Uberaba’ e Joãozinho Felipe.

Para tentar reverter o placar, o técnico Paulo César ‘PC’ colocou: Andrey, Gustavo Queiroz, Welbinho, Otacildo e Gabriel Casanova, mas não deu certo. “Falhamos ofensivamente”, admitiu o treinador mariano.

