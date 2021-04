Amigos de policial civil organizam campanha para ajuda em tratamento

Familiares e amigos do policial civil Lindemberg Lins Filho, conhecido como ‘Berguinho‘, escrivão aposentado da Central de Polícia Judiciária em Assis, decidiram se reunir para organizar uma campanha solidária de arrecadação financeira visando auxiliar no pagamento das despesas com o tratamento de saúde a que ele está sendo submetido.

“Caros amigos, nosso amigo em comum, ‘Berguinho’, escrivão de Polícia aposentado está passando por ser algumas sessões de quimioterapia há alguns meses. O tratamento está sendo integralmente custeado pelo IAMSPE, mas o deslocamento e as despesas de viagem, que precisa fazer a cada 20 dias, têm um custo muito alto”, explica um texto compartilhado pelos amigos nas redes sociais.

“Além disso, ele precisou recursos financeiros acima da sua receita familiar para pagar os exames, realizados antes do início do tratamento”, explica.

A mensagem compartilhada nas redes sociais informa que a esposa do policial também descobriu um grave problema de saúde, aumentando, ainda mais, a dificuldade financeira da família. “Recentemente, foi diagnosticado que ela precisará de um tratamento e que, possivelmente, necessite de uma delicada cirurgia”, explica.

Inicialmente, as despesas médicas, com o tratamento hospitalar e exames têm sido pagas pela família, que já não suporta mais financeiramente.

“Por essas razões, tomamos a liberdade de iniciar, em nome de nosso amigo ‘Berguinho’ e sua esposa, uma campanha para arrecadar recursos financeiros”, justifica um advogado, sensibilizado com o drama familiar.

“Quem puder, deposite a quantia mínima de R$20,00 diretamente na conta corrente do policial civil, através do PIX, cuja chave é o CPF 055.664.648-74, no Banco do Brasil”, pede o advogado.

Por fim, os amigos solicitam que o pedido de ajuda seja compartilhado nas redes sociais para aumentar a colaboração. “Se possível, repassem aos seus contatos para que possamos ajudar nosso amigo ‘Berg’, que nunca mediu esforços para ajudar outros que necessitassem”. Finaliza a nota com uma frase: “Sejamos solidários com alguém que nunca disse ‘não’ a um pedido de ajuda!”

Berg precisa da ajuda dos amigos

