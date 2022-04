ADPM recebe avaliador do Barra, clube de Santa Catarina

Nesta quinta-feira, dia 7 de abril, a Academia de Futebol do São Caetano, que funciona na Associação Desportiva da Polícia Militar, na avenida Felix de Castro, em Assis, receberá a visita de um avaliador do Barra Futebol Clube, time que disputa a primeira divisão do futebol de Santa Catarina.

O observador técnico Guilherme Pereira estará em Assis na manhã desta quinta-feira para analisar o desempenho de atletas de 12 a 16 anos de idade de Assis e toda a região. “A avaliação é liberada para todos os garotos, mesmo que não tenham vínculo com nossa academia“, explicou o professor Fernandinho Santos.

Para participar e ser avaliado, o atleta interessado precisa fazer a doação de dois litros de leite ou dois quilos de alimentos.

No período da tarde, a partir das 15 horas, a avaliação será exclusiva aos alunos da Academia de Futebol São Caetano/ADPM.