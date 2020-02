Acusados por três mortes em rebelião no presídio de Assis vão a júri popular

Tem início na manhã desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, no Fórum da Comarca de Assis, o júri popular de cinco presidiários acusados pelas três mortes de outros detentos ocorridas no interior da Penitenciária de Assis, no dia 28 de fevereiro de 2002, durante uma rebelião.

Além dos três mortos, foram registradas cinco vítimas com ferimentos e lesões.

Carlos Eduardo Barbosa, Genesi Carlos da Silva e Clauvete Gonçalves dos Santos, que cumpriam pena por homicídios, foram executados. Um deles foi decapitado e outro queimado.

O juiz Alexsandro Conceição dos Santos presidirá o júri, que terá como promotor de acusação Fernando Fernandes Fraga.

Rebelião resultou em três mortes