Acidente com caminhão canavieiro mata candidomotense em Tarumã

Um acidente envolvendo um caminhão canavieiro, na noite desta sexta-feira, dia 17 de julho, numa estrada vicinal da vizinha cidade de Tarumã, matou um trabalhador candidomotense.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu pouco antes das 22 horas, no Km 8 da SPA-460, rodovia Antônio Maia, em Tarumã.

Registrado como colisão transversal, o acidente envolveu uma caminhonete S-10, prata, placas de Cândido Mota, conduzida por Anderson Carlos Soares, de 43 anos de idade, e um caminhão Mercedes Benz, branco, placas de Paraguaçu Paulista, tracionando dois reboques. O veículo canavieiro tinha na direção um motorista de 44 anos.

A caminhonete teria ultrapassado o caminhão e, pouco mais à frente, feito o contorno do trevo para acessar a usina onde o motorista trabalhava, quando sofreu a colisão do caminhão.

Com a violência do impacto, “o motorista da caminhonete teria sido arremessado fora da cabine e o veículo tombado sobre ele, que morreu no local”, garantiu uma pessoa que esteve no local.

O corpo do motorista da caminhonete, Anderson Carlos Soares, conhecido como ‘Carlão’, foi removido para o Instituto Médico Legal de Assis, onde foi realizado o exame necroscópico.

O sepultamento está marcado para às 14 horas deste sábado, dia 18, no Cemitério Municipal de Cândido Mota.

O corpo está sendo velado na sala 2 do Velório Municipal.

Corpo foi removido para o IML de Assis