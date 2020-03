Ação com mais de 30 PMs prende ladrões e recupera joias e dinheiro

Terça-feira, dia 17 de março de 2020, será uma data marcada na memória de cerca de policiais militares para comemorar o resultado de uma ação que resultou na prisão de quatro assaltantes e recuperação de todos produtos roubados de uma família, feita refém, no bairro Panambi, em Paraguaçu Paulista.

Todos os assaltantes acabaram presos e já estão na Cadeia de Lutécia, à disposição da Justiça.

Armas, munições, veículos, roupas e capuzes usados pelos criminosos também foram apreendidos pelos policiais.

Todo o material roubado na residência localizada na rua Marcelo Varrone (joias, dinheiro, equipamentos elétricos e eletrônicos, além de roupas) foi localizado, apreendido e devolvido às vítimas.

A ação teve início no período da manhã, por volta das 10 horas, quando as vítimas conseguiram se libertar e acionaram a Polícia Militar, através do telefone 190.

Até o final da ocorrência, coberta de êxito, estiveram envolvidos cerca de 30 policiais militares da Companhia de Paraguaçu Paulista, Força Tática, Batalhão de Assis, Polícia Rodoviária, Canil e o helicóptero Águia, de Presidente Prudente.

Pouco antes das 10 horas da manhã, o comunicado do assalto à residência, com vítimas feitas reféns, foi transmitido por rádio, através do COPOM (serviço de comunicação da PM), às viaturas da região.

Segundo a mensagem transmitida, quatro assaltantes, em posse de armas de fogo, ameaçaram e renderam às vítimas, que estavam na casa e roubaram vários objetos, joias, dinheiro e fugiram num veículo Corola de um dos moradores.

Minutos após a irradiação da ocorrência, a PM obteve informações da presença de quatro suspeitos ocupando um veículo Corola, prata, numa estrada de terra, próximo ao distrito de Conceição do Monte Alegre.

Próximo do trevo do distrito de Roseta, a Polícia Militar Rodoviária abordou duas pessoas suspeitas, sendo as duas levadas à delegacia e prontamente reconhecidas pelas vítimas do assalto.

Um veículo modelo Gol, branca, estava próximo à dupla.

Na estrada da Água do Sapé, ainda no município de Paraguaçu Paulista, foi visualizado o veículo Corola, no contra fluxo.

Os policiais perceberam que havia um suspeito no volante e uma outra pessoa no banco do passageiro.

Quando perceberam a viatura, eles tentaram fugir por uma estrada de terra.

Ao notarem a aproximação dos policiais, eles abandonaram o carro e entraram, correndo, num matagal.

No interior do Corola abandonado, os ladrões deixaram um revólver, modelo garrucha, calibre 38, municiado com duas munições, um simulacro de pistola, e vários produtos roubados da casa: jóias, bolsa, celulares e as roupas usadas no crime, inclusive capuzes.

Após algumas horas de buscas, a Polícia Militar, com ajuda do helicóptero Águia e o Canil, conseguiu localizar os dois assaltantes numa outra estrada.

Com um deles, foi encontrado um revólver calibre 32 na cintura, municiado com seis munições, bem como o dinheiro e objetos roubados.

Com o outro criminoso foram localizados mais dinheiro e outros produtos do assalto.

Ambos, dominados pelos policiais, confessaram o roubo e indicaram uma mata, próximo ao distrito de Conceição do Monte Alegre, onde foram encontrados os demais objetos roubados da residência: TVs, malas e bebidas.

Os quatro receberam voz de prisão, sendo levados para a Delegacia de Polícia.

Foi ratificada a voz de prisão ao grupo, encaminhado para a Cadeia Pública de Lutécia, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O veículo e os produtos recuperados, avaliados em mais de R$ 100 mil, foram devolvidos às vítimas.

MATERIAL APREENDIDO

– 01 revólver, modelo garrucha, cal.38, com duas munições intactas;

– 01 revólver cal. 32, com seis munições intactas;

– 01 simulacro de pistola;

– 01 veículo Corolla, prata;

– a quantia de R$ 1.150,00;

– 03 televisores avaliados em R$ 9 mil;

– 03 aparelhos celulares avaliados em R$ 8,2 mil;

– jóias e bijuterias avaliados em R$ 10 mil

– bebidas diversas e malas de viagens avaliadas em R$ 300

– Calçados avaliados em R$ 600

– Relógios avaliados em R$ 3 mil

– Bolsas de couro avaliadas em R$ 400

– Demais acessórios

Produtos recuperados pela PM no roubo em Paraguaçu Paulista