A498 – VOCEM terá ataque máximo para ‘noite histórica’ do Tonicão

A noite deste sábado, 25 de janeiro, promete ser histórica para o futebol de Assis com a partida entre VOCEM e Penapolense, válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A4..

Inaugurado há quase 33 anos, no dia 18 de março de 1992, o estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, pela primeira vez em sua história, receberá oficialmente uma partida noturna.

Assim como o ex-meio campista Ezequiel, do Corinthians, que entrou para a história, ao marcar o primeiro gol na praça esportiva, na vitória de 4 a 1 do ‘Timão’ sobre o VOCEM, no jogo festivo de inauguração do estádio, o primeiro a balançar a rede na noite deste sábado, também deverá ter seu nome cravado nos anais do esporte assisense.

A diretoria do VOCEM está entusiasmada e aposta num grande público para prestigiar a iluminação artificial e a estreia do time, em casa, no Campeonato Paulista da Série A4.

O empate de 0 a 0, conquistado na primeira rodada, em Santos, contra o Jabaquara, quando o time atuou desfalcado de três titulares, parece estar servindo de motivação para o torcedor que pretende ver ‘Esquadrão da Fé’ emplacar sua primeira vitória na competição.

A procura antecipada por ingressos com preço promocional -R$15- está sendo acima do normal. “Muita gente quer assistir essa partida por ser à noite e por estar acreditando no potencial do time”, explicou o diretor do time responsável pela distribuição dos ingressos, Luis Carlos de Oliveira, o ‘Japonês’.

Até meio-dia deste sábado, ainda é possível a compra antecipada de ingressos na Padaria do Alex, na vila Xavier; na padaria do Ivo, na avenida Antônio Zuardi; no bar do Val, na praça São Benedito; e no bar do Léo, na vila Ribeiro.

Nas bilheterias do estádio Tonicão, que devem ser abertas a partir das 18 horas, o ingresso custará R$ 20. Aposentados, funcionários públicos e estudantes (com apresentação de carteirinha) pagam metade. Crianças não pagam.

FORÇA MÁXIMA – Na tarde desta sexta-feira, o técnico Marco Antônio Campagnollo comandou mais um treinamento no estádio Tonicão. Apesar de evitar antecipar a escalação à imprensa, tudo indica que ele deverá montar o ataque com suas principais armas: Alef Leite, Chileno e Pelé.

Com isso, o time deve entrar em campo com: Barbato; Diogo, Tales, Antenor e Gustavo; Ibson, Rapchan e Eduardo Lacerda; Alef Leite, Chileno e Wendel ‘Pelé’.

TRIO – A Federação Paulista de Futebol já informou a equipe de arbitragem para o confronto entre VOCEM e Penapolense, neste sábado, em Assis. Jeferson Silvestrini, de 39 anos, apitará, com assistência de Ademilson Lopes da Silva Filho, de 38 anos, e Viviane Pereira Lopes, de 33 anos.

Silvestrini apitou a estreia vitoriosa do Araçatuba, em casa, sobre o São-Carlense por 2 a 1. Ele expulsou o goleiro Henrique Guedes, do Araçatuba, aos 18 minutos do primeiro tempo “por atingir com a sola do pé no rosto de seu adversário na disputa de bola”, justificou em seu relatório.

Além do cartão vermelho, o árbitro exibiu o cartão amarelo para quatro jogadores: Adiel (Araçatuba) e Thurran, Ygor e Joanderson, do São-Carlense.

SEGUNDA RODADA

Sábado 25/01

15h – Taquaritinga x Colorado de Caieiras

15h – São Caetano x Paulista

16h – Audax x Araçatuba

18h30 – Barretos x Jabaquara

19h30 – VOCEM x Penapolense

Domingo – 26/01

10h – União Barbarense x Nacional

Matonense W.O. x Inter de Bebedouro

Secretário de esportes, Elton Henrique, e diretor do VOCEM, Gilson Silva