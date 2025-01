A491 – VOCEM perde grande chance de voltar de Santos com a vitória

O VOCEM perdeu uma grande oportunidade de voltar de Santos, na tarde desta quarta-feira, dia 22 de janeiro, com a vitória e os primeiros três pontos na tabela de classificação, na estreia do Campeonato Paulista da Série A4.

Um gol anulado pelo árbitro Alef Feliciano, em lance duvidoso no primeiro tempo, e uma ótima chance, desperdiçada pelo meio campista Rapchan, livre de marcação na entrada de área, no último minuto de partida, poderiam ter garantido a vitória ao ‘Esquadrão da Fé’ no estádio Espanha, em Santos, diante do tradicional Jabaquara.

No entanto, como o time mariano viajou com cinco desfalques -entre eles três atletas considerados titulares, por atraso no registro das inscrições-, o empate sem gol, fora de casa, não pode ser considerado resultado ruim.

Com apenas cinco atletas à disposição no banco de reservas e nenhum atacante, o técnico Marco Antônio Campangnollo pouco pôde fazer.

No primeiro tempo, o VOCEM foi soberano e dominou todas as ações.

Chegou a abrir o placar aos 8 minutos, numa falha do goleiro Luigi, que saiu mal do gol. Na disputa de bola, o árbitro assinalou ‘perigo de gol’ do atacante Enzo, que disputou a bola com o zagueiro e tocou para o fundo da rede.

Foi a melhor chance do primeiro tempo, completamente dominado pelo time mariano.

No intervalo, o técnico Campangnollo fez duas alterações: Colocou Vinícius e Pedro Manoel nas vagas de Diogo e Ibson, mas os visitantes subiram de produção, equilibrando a partida.

Aos 34 minutos, o goleiro Barbato impediu a abertura de placar para o time da casa.

Os últimos minutos foram marcados por grandes emoções.

Aos 45 minutos, o atacante Ruan passou pelo goleiro Barbato que, inteligentemente não fez pênalti, mas o jogador santista tocou pela linha de fundo, perdendo a maior oportunidade para o ‘Jabuca’.

Na sequência, no último lance da partida, a bola sobrou livre para o meio campista Rapchan que, livre de marcação, não conseguiu concluir a gol e garantir a vitória ao time de Assis.

Nos minutos finais, o atacante Chileno, do VOCEM, ainda foi advertido com cartão amarelo por ‘retardar o início de jogo’.

O empate foi comemorado pela diretoria e comissão técnica do VOCEM, por ter sido conquistado fora de casa, mas todos reconhecem que o time perdeu uma grande oportunidade de voltar do litoral para Assis com a vitória e os primeiros três pontos.

O VOCEM empatou em Santos, contra o Jabaquara, jogando com: Barbato; Diogo (Pedro Manoel), Tales, Antenor e Gustavo; Ibson (Vinícius), Rapchan e Eduardo Lacerda; Fernandinho (Rafael), Chileno e Enzo (Giovani).

No sábado, dia 25, às 19 horas, o VOCEM estreia no estádio Tonicão, ao lado de sua torcida, contra o Penapolense.

Todos os cinco jogadores que desfalcaram o time deverão estar à disposição do técnico Campagnollo.

De branco, o VOCEM empatou com o Jabaquara

Imagem: Miguel Moura/Jabaquara AC