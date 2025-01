A467 – Aposentados começam ano sofrendo na fila de banco

Termina ano, começa ano e o sofrimento dos aposentados continua.

Na manhã desta segunda-feira, dia 6 de janeiro, dezenas de usuários -a maioria aposentados- se concentravam ao lado da parede lateral do Banco Mercantil do Brasil, numa área do Paço Municipal, para se proteger do sol (foto abaixo), aguardando atendimento.

Apesar do esforço e empenho dos funcionários, o quadro reduzido de trabalhadores na agência é outro problema que contribui para o sofrimento dos usuários.

O Sindicato dos Bancários de Assis já realizou inúmeras intervenções junto à direção do Banco Mercantil do Brasil pedindo mais contratações, mas até o momento a solicitação não foi atendida.

Como o espaço no interior da agência bancária é reduzido, não é possível acomodar os usuários, que formam uma enorme fila do lado externo.

Como não há cobertura, os usuários procuram a sombra da parede, mas, em caso de chuva, não há como se proteger.

O problema é antigo, mas nenhuma alternativa foi encontrada até o momento para acabar ou diminuir o sofrimentos das pessoas que ficam horas aguardando pelo atendimento.

A demora fere uma lei municipal que estabelece um tempo máximo de permanência na fila.

A responsabilidade pela fiscalização no cumprimento da lei é do PROCON.