A457 – VOCEM anuncia mais duas contratações e amistoso contra time da Série A3

O vice-presidente do VOCEM, Marlon Galiano, confirmou ao JS na manhã desta segunda-feira, dia 30 de dezembro, que o Esquadrão da Fé, antes da estreia no Campeonato Paulista da Série A4, realizará um amistoso contra o Marília Atlético Clube, que disputará a Série A3. O dirigente também confirmou mais duas contratações.

O primeiro teste dos comandados do técnico Marcos Campagnollo foi marcado para 10 de janeiro, às 19 horas, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília.

Antes da estreia no Paulista da Série A4, a diretoria mariana tenta marcar um amistoso ou jogo treino no estádio Tonicão para que o grupo conheça o gramado onde mandará seus jogos e a torcida comece a se familiarizar com os jogadores da temporada 2025.

O primeiro compromisso oficial do VOCEM está marcado para o dia 22 de janeiro, em Santos, contra o Jabaquara. No sábado, dia 25 de janeiro, às 19h30, o time estreia ao lado de sua torcida, no estádio Tonicão.

NOVIDADES – Além do elenco, que se apresentou no dia 15 de dezembro, a diretoria do VOCEM confirmou a chegada de mais dois atletas: o goleiro Mateus, de 22 anos, que estava no Oeste Brasil de Toledo, que disputa a terceira divisão do futebol paranaense, e o zagueiro Caio, de 22 anos, que vem do Santa Cruz de Natal, no Rio Grande do Norte.

O time, que treinou na manhã de sábado, dia 28, no estádio Marcelino de Souza (foto abaixo), realiza um trabalho físico na manhã desta segunda-feira, na academia do CT Padre Beline. Logo depois, o grupo será liberado para as festas da virada de ano e se reapresenta na sexta-feira, dia 3.

VOCEM treinou sábado, no Marcelino de Souza