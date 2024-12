A448 – Uma semana após recuperar peças da bicicleta de Mateus, Polícia divulga imagens

Uma semana após ter localizado partes da bicicleta que a criança Mateus Bernardo usava, quando foi atraído para uma mata, onde foi morto e esquartejado, a Polícia Civil de Assis divulgou imagens de algumas peças apreendidas.

Segundo nota encaminhada à imprensa nesta quinta-feira, dia 26 de dezembro, as peças da bicicleta foram localizadas com a ajuda do mecânico de bicicletas e vizinho de Mateus, Luis Fernando, no dia em que ele confessou o crime e foi preso. Algumas partes da bicicleta estavam na mesma mata, entre o Assis Tênis Clube e o estádio Tonicão, e outras na casa do réu confesso, na rua General Osório.

Algumas partes do corpo da criança -cabeça e braços- ainda não foram localizadas.

As investigações, segundo o delegado Lincoln Amorim Kunizawa, “permanecem em sigilo”.

Leia a nota à imprensa, assinada pelo delegado Lincoln Amorim Kunizawa nesta quinta-feira: “A Comunicação Social da Delegacia Seccional de Assis/SP informa que em razão de diligências realizadas pela “D.I.G.” (Delegacia de Investigações Gerais)/Assis-SP, que ocorreram no dia seguinte à prisão do investigado, lograram êxito em recuperar partes da bicicleta da criança M.V.B., as quais, segundo a Autoridade Policial responsável pela condução da investigação, foram localizadas nos locais indicadas pelo próprio investigado, quais sejam, mata onde o corpo da criança fora encontrado e outras partes na própria residência do investigado. Por fim, salientou a Autoridade Policial, que ainda estão sendo encetadas diligências quanto ao delito investigado, as quais ainda permanecem sob sigilo.”

Peças da bicicleta de Mateus apreendidas pela Polícia

Imagem: Polícia Civil