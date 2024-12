A419 – Assassino confessa ter agido sozinho para matar e serrar o corpo de Mateus; cabeça e braços ainda não foram encontrados

Em entrevista exclusiva de quase meia hora, concedida, ao vivo, por telefone, ao jornalista José Luis Datena (foto abaixo), no programa ‘Tá na Hora’, do SBT, no início da noite desta quarta-feira, dia 18 de dezembro, o delegado Thiago Bérgamo, da Central de Polícia Judiciária de Assis, confirmou que o homem preso nesta terça-feira, dia 17 de dezembro, como ‘suspeito’ de ter assassinado Mateus Bernardo Valim, de 10 anos, confessou ter praticado o crime no mesmo dia do desaparecimento do menino e garantiu ter agido sozinho .

O delegado detalhou que em novo interrogatório, nesta quarta-feira, dia 18, o mecânico de bicicletas, de nome Luís Fernando, de 46 anos, pela primeira vez, confessou ter matado, esquartejado e escondido partes do corpo do menino.

Ao delegado, o assassino disse “ter agido sozinho, mas que ouvia vozes em seu consciente”, no momento que praticava o crime. A polícia poderá requerer um laudo psiquiátrico para saber ser ele tem algum distúrbio ou mesmo sofrer de esquizofrenia.

O delegado Thiago Bérgamo garantiu estar convicto de que, de fato, o homem cometeu o crime sozinho, sem a participação de outra pessoa.

Pelo que se apurou nas diligências, Luis Fernando atraiu o menino para a mata, onde, provavelmente, teria intenção de molestá-lo sexualmente, mas Mateus teria reagido e foi agredido com um golpe na cabeça, que lhe deixou desacordado.

Logo em seguida, o menino teria sido morto, mas o assassino não revelou como matou a criança.

Com o menino morto, ele deixou o local e retornou com uma ferramenta (serra ou serrote) para esquartejar o corpo, arrancando a cabeça e os braços.

O assassino deixou as partes do esquartejado numa mata, próximo a um córrego. Na terça-feira, os policiais acharam tronco e as pernas do menino.

Ao delegado, apesar de todas as tentativas, o criminoso não revelou onde estariam os braços e cabeça do menino e nem a bicicleta que Mateus estava.

Ao jornalista José Luis Datena, o delegado contou que o assassino disse “estar arrependido” do crime praticado.

Thiago Bérgamo confirmou que pedirá à Justiça que transforme o pedido de prisão temporária em prisão preventiva para que o assassino permaneça preso até ser levado a júri popular.

Logo após conceder entrevista exclusiva ao jornalista José Luis Datena, o delegado Thiago Bérgamo concedeu coletiva à imprensa de Assis (foto abaixo). Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, repórteres da cidade aguardavam a manifestação dos policiais.

REGIÃO – Temendo pela integridade do réu confesso, a Polícia transferiu o homem a um presídio de segurança máxima na região de Presidente Prudente.