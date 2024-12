A415 – Morre Júlio César, ex-centroavante do VOCEM

Foi sepultado na tarde desta segunda-feira, dia 16 de dezembro, no Cemitério São João Batista, na cidade de Presidente Prudente, o ex-centroavante do VOCEM, Júlio César Costa Ramires, o ‘Júlio Despachante’ (foto abaixo), que estava com 72 anos.

Com má circulação nas pernas e problemas cardiológicos, Júlio Ramires deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento ‘Ruy Silva’, no Jardim Aeroporto, em “estado gravíssimo”, no sábado, dia 14 de dezembro.

No mesmo dia, ele foi transferido para o Pronto-Socorro Referenciado do Hospital Regional de Assis, onde morreu no domingo, dia 15.

Júlio Cesar Ramires nasceu em Presidente Prudente e iniciou sua carreira de atleta profissional no Palmital Atlético Clube -PAC-, onde atuou por várias temporadas nas décadas de 70 e 80, até ser contratado pelo VOCEM, onde vestiu a camisa 9 por uma temporada.

Júlio Ramires estava residindo em Assis – Imagem: Redes sociais