A385 – Mais uma morte no trânsito de Assis

Mais um jovem assisense morreu em acidente de trânsito envolvendo motocicleta.

O motociclista Carlos Alberto dos Santos, de 25 anos, que trabalhava na Secretaria de Obras da Prefeitura de Assis, é a mais recente vítima, que perde a vida em acidente na cidade.

No início da manhã deste sábado, dia 30 de novembro, ele foi encontrado, sem vida, ao lado de sua motocicleta, na avenida Mário de Vitto, a poucos metros de uma rotatória na avenida Dom Antônio, no Parque Universitário.

A principal suspeita é que ele tenha perdido o controle da moto e se chocado contra um poste da rede de energia elétrica, que fica no canteiro central.

Acionado, o delegado de polícia plantonista requisitou a Polícia Científica, que periciou o local para tentar apurar as reais causas do acidente.

A Polícia Militar isolou a área e preservou o local até a conclusão do trabalho da perícia, remoção do veículo, e liberação do corpo à empresa funerária para fazer a remoção ao Instituto Médico Legal, onde foi realizado o exame necroscópico.

O velório de Carlos Alberto dos Santos (no destaque) acontecerá no Complexo Prudenciana, a partir da tarde deste sábado, dia 30.

O sepultamento foi marcado para o domingo, dia 1º de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!

Carlos Alberto (no destaque) tinha 25 anos

Imagens: Redes sociais