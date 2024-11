A364 – Samba no Parque Melchiades Rosa marcará Dia da Consciência Negra em Assis

O Dia da Consciência Negra em Assis, mais uma vez, será marcado por uma iniciativa do grupo de samba Tok de Vaidade, que estará encerrando uma extensa grade de atrações no Parque Ecológico Melchiades Pires Rosa, no Jardim San Fernando do Valley.

A programação nesta quarta-feira, feriado de 20 de novembro, terá início às 14 horas e só terminará por volta das 22 horas, após o show do Tok de Vaidade.

Durante a tarde, haverá roda de capoeira, hip hop, dança e outras atrações culturais.

A entrada é franca e o parque fica ao lado da chácara Bela Vista.