A339 – SÉRIE PRATA – Após virada sobre Araçatuba, meninos do basquete de Assis buscam título contra Bauru neste domingo, no Jairão

O torcedor que compareceu ao reformado e remodelado ginásio de esportes Jairo Ferreira dos Santos, o ‘Jairão’, na noite de quinta-feira, dia 31 de outubro, se emocionou com a vitória, de virada, dos meninos do basquete de Assis sobre Araçatuba pelo placar de 55 a 43.

A vitória da equipe sub-14 da Associação Novo Basquete de Assis (ANBA) garantiu vaga na decisão do título da Série Prata da Liga de Basquete Centro Oeste contra Bauru, que passou por Marília, ao vencer por 47 a 42.

Com entrada franca à torcida, a disputa do título entre Assis e Bauru está marcada para este domingo, dia 3 de novembro, às 10 horas, no ginásio de esportes Jairo dos Santos, o Jairão.

VIRADA – Na semifinal, entre Assis e Araçatuba, disputada no Jairão, não faltou emoção.

O primeiro quarto foi marcado pelo equilíbrio e terminou empatado: 16 a 16.

Quando as duas equipes foram para os vestiários, no intervalo, os visitantes venciam por 30 a 25.

No terceiro período, com a entrada do garoto prodígio na armação, ‘Reizinho Arthur’, e o armador Luís Paulo sendo deslocado para a ala, Assis conseguiu assumir o controle de jogo, ganhou ofensividade e virou o placar em 36 a 32.

O chamado ‘Reizinho Arthur’ é considerado garoto prodígio por ter apenas 12 anos de idade e já ser considerado titular da equipe sub-14 e estar disputando espaço no time sub-15.

“Vocês irão ouvir falar muito o nome desse menino”, elogiou o técnico da equipe adulta de Assis, Marcinho Kantack, ao se referir ao pequenino Arthur.

No quarto final, os meninos de Assis mantiveram a dianteira e não sofreram ameaça de Araçatuba, que, no desespero, tentava ‘chutar’ da linha de três, mas a maioria das bolas não tinha direção da cesta.

A vitória de 12 pontos credencia Assis a disputar o título contra Bauru em igualdade de condições, neste domingo, dia 3 de novembro, às 10 horas, no ginásio Jairão.

Antes, às 9 horas, Marília e Araçatuba decidirão o terceiro lugar.

Na fase de classificação, dia 15 de junho, mesmo jogando em Bauru, Assis derrotou o time da casa pelo placar de 46 a 40. No entanto, o técnico de Assis, César Fabretti, evita falar em favoritismo e preferiu adotar o discurso de cautela: “Agora, na decisão, a situação é outra. Precisamos entrar com a mesma entrega do segundo tempo contra Araçatuba para buscar o título”, disse ao JS.

Os principais cestinhas do jogo de quinta-feira, no Jairão, foram os assisenses: Pedro Calabrez (16), Arthur (15), Luis Paulo (14). Entre visitantes, os destaques foram: Matheus Santana (13) e Henrique Oliveira (12).

APOIO – Para o presidente e médico da Associação Novo Basquete Assis, Pedro Beneli, o momento é especial: “Queremos encher o Jairão neste domingo. Voltar a jogar aqui (no Jairão) tem um significado muito grande para nós, que trabalhamos anos por esse momento. Quero agradecer à nossa equipe de trabalho, à diretoria da associação, à Secretaria Municipal de Esportes, e a todos nossos apoiadores que tornaram isso possível. Estar na final de uma categoria tão importante era nosso objetivo, e conseguimos cumpri-lo. Vamos em busca do ouro!”, disse o dirigente.

PARCERIA – O Basquete Assis é fruto de uma parceria entre a Associação Novo Basquete de Assis, Secretaria Municipal de Esportes, Casa da Criança de Assis, FEMA, Casa di Conti, Nova América Agrícola, Sicredi e RRB Holding.

OURO – Pela Série Ouro, as quatro equipe que disputam o título são: Tupã Monstrinho, Edney Basquete de Marília, Alba Lençóis Paulista e Presidente Prudente.

Informações e fotos: Assessoria Associação Novo Basquete de Assis