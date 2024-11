A335 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 31 de outubro

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 31 de outubro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Amadio dos Santos Reis (foto abaixo), de 76 anos, dono do antigo ‘Bar do Amadinho’, no Jardim São Nicolau. Ele está sendo velado em sua residência, na rua Sergipe, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10 horas. O sepultamento foi marcado para às 10h30!

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Alziro de Oliveira, de 83 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 11 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!