A296 – Sepultamentos nesta sexta-feira, dia 27 de setembro

Sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 27 de setembro.

Fernando Henrique Albino, de 45 anos, que morava num sítio em Maracaí e morreu na UPA de Assis com suspeita de febre maculosa, será velado na sala 5 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

O senhor Jailson Ivo de Almeida (foto abaixo), de 69 anos, está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30. O sepultamento foi marcado para às 16 horas.

O senhor João Bernardo dos Santos, de 79 anos, está sendo velado em Pedrinhas Paulista, mas o corpo será levado para Londrina, onde haverá a cerimônia de cremação.

A senhora Elza Bellini Fitipaldi, de 85 anos, será velada e sepultada em Cândido Mota.

Em Cândido Mota, está sendo velada a senhora Catarina da Silva Gomes, de 78 anos, mas o corpo será levado para Londrina, onde haverá o sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos.