A289 – Morre o músico Rominha, do Grupo Revira

Morreu no final da tarde desta quarta-feira, dia 18 de setembro, na Santa Casa de Assis, aos 73 anos, o músico Edson Wagner Roma, conhecido por ‘Rominha’.

Violonista e vocalista, Rominha participava da banda Crazys, de Rancharia, antes de integrar o Grupo Revira, em Assis.

DESPEDIDA – O corpo do músico Rominha será levado para Rancharia, onde será velado e sepultado nesta quinta-feira, dia 19.

Aos familiares, amigos e fãs de Rominha, os nossos sentimentos!

HOMENAGEM: Otaviano, um dos muitos amigos, se despediu de Rominha com um texto publicado nas redes sociais:

“Hoje viajou,antes do combinado, o Rominha, nosso querido integrante do Grupo Revira (com Bagá e Serginho da Unesp), deixando muito de si e levando um pouco de nós.

Trata-se de cantor de voz poderosa e grande sensibilidade musical, que embalou nossas emoções, nossos corações por várias gerações.

Toda o sentimento de pesar e solidariedade à Ericléia, Carolina, Cauê, Naiana, Naiara e uma grande Legião de fãs e amigos.

Também somos órfãos”

Rominha durante show do Grupo Revira