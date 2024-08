A269 – Sepultamentos neste dia 27 de agosto

Sepultamentos programados para esta terça-feira, dia 27 de agosto, em Assis e região.

A senhora Ilda Ceciliato Vattos (foto abaixo), de 85 anos, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30. O sepultamento foi marcado para às 11 horas, no Cemitério de Assis.

REGIÃO – A senhora Maria Aparecida de Melo Cerqueira, de 71 anos, está sendo velada em Florínea, onde será sepultada ao meio-dia.

Na cidade de Platina, será sepultado o senhor Klinger Andrade, de 78 anos.

O corpo da senhora Maria de Jesus (foto abaixo), de 99 anos, que morreu em Maracaí, foi transladado para Santo André, onde será velado e sepultado.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!