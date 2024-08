A265 – VOCEM contra três reforços para mata-mata contra líder Monte Azul

A diretoria do VOCEM agiu rápido e contratou três reforços para enfrentar o Monte Azul nas oitavas-de-final da Copa Paulista.

O primeiro confronto do mata-mara será neste domingo, dia 25, às 10 horas, no estádio Tonicão. O segundo e decisivo será em Monte Azul, que terminou a primeira fase como líder geral da competição e sempre levará vantagem de decidir ao lado de sua torcida.

REFORÇOS – O zagueiro Rodrigo Fernandes, que passou pelo VOCEM e estava disputando a Segundona pelo São Carlos; o meia atacante Bagé e o atacante Maycon, que disputaram a Segundona pelo Tanabi.

Os três reforços já treinaram na manhã desta quinta-feira, dia 22, no estádio Tonicão, e estarão à disposição do técnico Vilson Taddei.

Bagé, Maycon e Rodrigo – Divulgação VOCEM

INGRESSO – Visando contar com um público maior do que na primeira fase, a diretoria mariana está fazendo uma promoção com a venda antecipada de ingressos a R$ 10,00. No dia do jogo, o ingresso custará R$ 20,00.

Os pontos de venda antecipada de ingressos são: Bar do Léo (vila Ribeiro), Padaria do Alex (vila Xavier), Padaria do Ivo (vila Operária), Padaria do Paulinho (avenida Pascoal Santilli), Bar do Val (Praça São Benedito), Bar do Rivas (Jardim Amaury) Bar do Paulinho (avenida Davi Passarinho), Supermercado Avenida Max e Supermercado Avenida Premium.