A233 – Com gol contra, VOCEM perde para o XV de Jaú no Tonicão

Um lance de infelicidade resultou no gol que garantiu a vitória do XV de Jaú sobre o VOCEM por 1 a 0, na manhã deste domingo, dia 28 de julho, no estádio Tonicão, em Assis.

Num dos muitos lances de ataque do ‘Galo da Comarca’, logo no início da segunda etapa, o lateral esquerdo Felipe Melo tentou defender, mas a bola bateu no seu tornozelo e a bola entrou, mansa, na meta defendida pelo goleiro Leonardo.

O time visitante, mesmo vencendo, continuou no ataque e o placar só não foi dilatado pelas excepcionais defesas do goleiro Leonardo Paiva.

Nem mesmo a reestreia do meio campista Guthierres foi suficiente para alavancar o setor ofensivo do VOCEM, que ainda não venceu em casa, ao lado de sua torcida, na Copa Paulista.

O VOCEM entrou em campo com: Leonardo; João Silveira, Thurran, Samuel e Felipe Melo; Zé Augusto, Regino e Deivid; Zanatelli, André e Pecel. No intervalo, o técnico Vilson Tadei promoveu a entrada de Guthierres e do atacante colombiano Juan Palacios. Ainda entraram: Walysson, Emanuel e Ueslei.

Para piorar a situação do time mariano, o médio volante Zé Augusto recebeu cartão vermelho e fica fora do próximo jogo, dia 5 de agosto, em Mirassol.

O único resultado positivo do ‘Esquadrão da Fé’ aconteceu em Presidente Prudente, na rodada anterior, quando venceu por 2 a 1.

A rodada do final de semana pelo grupo 1 tem sequência nesta segunda-feira, às 19 horas, quando o vice-líder Votuporanguense receberá o lanterninha Mirassol.

CLASSIFICAÇÃO

XV de Jaú – 13 pontos

Votuporanguense – 11 pontos

VOCEM – 5 pontos

Grêmio Prudente – 3 pontos

Mirassol – 2 pontos

Defesa do VOCEM teve muito trabalho para segurar atacantes do XV de Jaú – Imagem: Paulo H. Dias