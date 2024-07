A229 – Teatro recebe tributo aos mestres da música sertaneja

Grandes nomes e clássicos da música sertaneja estarão sendo reverenciados e interpretados no palco do Teatro Municipal Enzo Ticcineli nesta sexta-feira, dia 26 de julho, a partir das 20 horas.

O espetáculo, com entrada franca, será abrilhantado pela dupla Juliane e Gabriel.

QUEM SÃO – A dupla Juliane & Gabriel, formada em 2017, começou a se apresentar em festas típicas e nos festivais regionais de música sertaneja, onde conquistou alguns importantes títulos.

Atualmente, Juliane e Gabriel têm se apresentado em boates de rodeios, festas de casamentos e aniversários, eventos corporativos e promovidos por prefeituras, além de bares e restaurantes.

A dupla teve participação bastante elogiada no Circuito Cultural Paulista.

“Nosso objetivo é manter viva a cultura sertaneja, fazendo com que as pessoas que vivenciam a experiência em nossos shows possam recordar de bons tempos e se alegrem com nossa música e nosso som”, contam.

ELA – Juliane se formou em psicologia em 2010 e atua, profissionalmente, como psicóloga clínica.

Artisticamente, começou a cantar em ministérios em 2015. Dois anos depois, se junto a Gabriel para formar a dupla. Desde muito cedo, por influência da família, sempre teve muito amor pela música.

ELE – Músico há 16 anos, ministra aulas de viola na Secretaria de Cultura de Assis. Seu primeiro contato com a música foi aos sete anos, aprendendo a tocar teclado. Conta ter sido influenciado pelo pai. Antes de formar a dupla com Juliane, foi músico de várias duplas, entre elas Jad e Jefferson.

Se orgulha de ter participado da maior orquestra do mundo no evento denominado ‘Mil violas’, realizado em Uberlândia-MG, em 2017.