A226 – Três sepultamentos em Assis neste dia 24 de julho

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 24 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O jovem Alexandre dos Santos Franco, de 32 anos, que enfrentava graves problemas de saúde, está sendo velado no Velório do Complexo Prudenciana. Não há horário definido para o sepultamento.

O senhor Benedito Medeiros Martins, de 72 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas também não foi definido o horário do sepultamento.

O velório do senhor Aparecido dos Santos, de 85 anos, acontece na sala 5 do Centro Funerário São Vicente. O horário do sepultamento ainda será marcado.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!