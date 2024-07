A224 – COPA PAULISTA – De virada, fora de casa, VOCEM vence vice-campeão da A-3 e entra na briga por vaga

O melhor presente para torcida do VOCEM, na véspera que o clube completou 70 anos fundação, veio do gramado do estádio Prudentão, em Presidente Prudente.

Na tarde de sábado, dia 20 de julho, de virada, o ‘Esquadrão da Fé’ derrotou o Grêmio Prudente (vice-campeão da Série A3 e acesso garantido na A2 em 2025), por 2 a 1.

No primeiro tempo, numa indecisão da zaga e o goleiro do VOCEM, o Grêmio Prudente abriu o placar. Na dúvida sobre quem teria tocado de cabeça para a rede do goleiro Leonardo, o árbitro Renan Pantoja preferiu anotar o gol para o meio campista Wallace, que fez o cruzamento.

No intervalo, o técnico Vilson Taddei mudou a postura do time no vestiário e os jogadores voltaram uma disposição maior para o campo.

Rapidamente, o VOCEM passou a controlar as ações e o gol de empate não durou muito para sair.

Numa ótima jogada do setor direito, um cruzamento perfeito área encontrou o meio campista David entrando na pequena área. O jogador cabeceou firme para vencer o goleiro Arthur (foto abaixo).

David cabeceia para empatar o jogo em Prudente

O empate motivou ainda mais o Esquadrão da Fé, que foi buscar o gol da vitória, nove minutos depois.

Destaque para o lateral direito João Silveira, que desarmou um ataque do Grêmio Prudente, fez uma tabela e foi até a linha de fundo e cruzou para trás.

O atacante André, de voleio (foto abaixo), fez 2 a 1 e garantiu a primeira vitória do VOCEM na Copa Paulista.

De voleio, André marcou o gol da vitória do VOCEM

O VOCEM entrou em campo com: Leonardo; João Silveira, Thurran, Samuel e Felipe Mello; Zé Augusto, Regino e David; Zanatelli, André e Pecel. Entraram: Serginho, Walysson, Juan Palacios, Ryan e Emanuel.

Regino, André, Serginho e Walysson foram advertidos com cartão amarelo.

No próximo domingo, dia 28 de julho, às 10 horas, o VOCEM receberá o XV de Jaú, no estádio Tonicão.

Com 5 pontos somados em cinco jogos, o time de Assis entrou na zona de classificação para a próxima fase da competição.

Na mesma tarde de sábado, em Jaú, o XV de Jaú ficou no empate sem gol contra o líder Votuporanguense.