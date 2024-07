A210 – Telma Spera e Cachorrão confirmam dobradinha

Está informalmente confirmado, porque a oficialização só ocorrerá com a realização e o registro das convenções do Partido Liberal e Avante, que devem nas próximas semanas, mas, no final da tarde desta sexta-feira, dia 12 de julho, por telefone ao JS, quando retornavam de São Paulo, os pré-candidatos Telma Spera e Alexandre Cachorrão confirmaram a dobradinha para as eleições municipais.

Cachorrão, horas antes, no início da tarde, disse ao JS, que estava a caminho de São Paulo para se reunir com a direção estadual do Avante antes de tomar a decisão. Ele tinha propostas para ser vice de Telma e de Fernando Quinteiro, do PSD.

Garantindo estar ‘bem colocado’ nas sondagens de intenção de voto que teriam sido feitas por diferentes partidos, Cachorrão esbarrava na questão financeira para arcar com as despesas de uma campanha para a prefeito, estimada em cerca de R$ 1 milhão para uma cidade com cerca de 70 mil eleitores.

Telma Spera, presidente do diretório municipal do PL, partido com maior destinação do Fundo Eleitoral, e com trânsito a grandes empresários da cidade que podem investir na campanha, teria prometido a Cachorrão esse suporte financeiro, com a condição de ele ser candidato a vice prefeito e o martelo foi batido.

Outros eventuais detalhes do acordo político, por enquanto, não são conhecidos, nem mesmo por aliados dos pré-candidatos.

Obviamente que, oficialmente, o suporte financeiro não será a versão à imprensa para o acordo. “A convergência de ideias e propostas” foi a maneira mais palatável de explicar a dobradinha.

O martelo foi batido no início da noite de sexta-feira, dia 12 de julho, no escritório político de Telma, no Jardim Paulista, e contou com a presença de Márcio Veterinário, ex-vice-prefeito e presidente do Partido Progressista, João da Silva Filho ‘Timba’, ex-vereador e presidente do PRD e do vereador Tenente Gênova, representando o Podemos, e dezenas de pré-candidatos a vereador.

Pelo que o JS apurou, outros partidos podem se juntar à dobradinha.

Telma e Cachorrão posam ao lado

de pré-candidatos a vereador