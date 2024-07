A206 – Dois sepultamentos em Assis neste dia 11 de julho

Há dois sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 11 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor José Geraldo da Silva, de 80 anos, está sendo velado no Complexo Prudenciana, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

O senhor Carlos Antônio Longhini, de 69 anos, que morreu em Marília, será velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas também não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Na vizinha cidade de Tarumã, no final do dia, às 17 horas, será sepultada a senhora Creuza Aparecida de Santana Oliveira, de 68 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Em Echaporã, será sepultado o senhor Daniel Venâncio da Silva, de 74 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos