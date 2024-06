A179 – Três sepultamentos em Assis neste dia 24 de junho

Três sepultamentos estão programados para esta segunda-feira, dia 24 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Dolores Magalhães do Prado (foto abaixo), de 87 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30. O sepultamento foi marcado para às 11 horas.

O senhor Eugênio Amado Fiorucci, de 80 anos, está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento foi marcado para às 15 horas.

A senhora Iracema Venâncio de Souza, de 76 anos, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30, para ser sepultada às 16 horas.

REGIÃO – Em Cândido Mota, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Arivaldo Antônio Rodrigues, de 65 anos.

FINAL DE SEMANA – Veja os sepultamentos ocorridos no final de semana, no Cemitério Municipal da Saudade.

No sábado, dia 22 de junho, foram sepultados:

Marlene da Silva Freitas, que morreu em São Paulo, foi sepultada às 10 horas.

Maria Rosa dos Santos, foi sepultada às 10h30.

Onilda Aparecida Albuquerque, de 90 anos, foi sepultada às 11 horas.

Ivonete Lourdes Furlan Almeida, de 77 anos, foi sepultada às 15 horas.

Ivonete Gonçalves Curto, de 91 anos, foi sepultada às 15h30.

Maria Nunes Pereira, de 86 anos, foi sepultada às 14 horas.

Alcina Ferreira Mendes, de 96 anos, foi sepultada às 16 horas.

A senhora Maria Salete Bueno dos Santos (foto abaixo), de 64 anos, foi sepultada às 16h30.

O sepultamento de Bruno Sodário Leme de Oliveira (foto abaixo), de 42 anos, aconteceu na vizinha cidade de Tarumã.

DOMINGO – No período da manhã de domingo, dia 23 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis, houve o sepultamento do jovem Paulo César Souza Gomes (foto abaixo), de 29 anos.

REGIÃO – Em Tarumã, foi sepultado Ederval dos Santos Ferreira, de 55 anos.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, houve o sepultamento de Deisy Diniz Quintino (foto abaixo), de 55 anos.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!