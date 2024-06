A166 – Goleiros brilham e VOCEM fica no 0 a 0 contra o vice-campeão da A3

No dia em que os goleiros Leonardo e Luiz brilharam, VOCEM e Grêmio Prudente estrearam na Copa Paulista 2024 com empate em 0 a 0. O jogo foi disputado na manhã deste domingo, dia 16 de junho, no estádio Tonicão, diante de um público de 571 pagantes, sendo cerca deles de Presidente Prudente.

A principal chance de gol no jogo foi para o VOCEM, mas o goleiro Luiz, bem colocado, conseguiu espalmar uma conclusão, de cabeça, dentro da pequena área, do atacante Walysson, que já havia parado na defesa do arqueiro prudentino, que defendeu um chute de fora da área.

O goleiro Leonardo (foto abaixo) também fez belas defesas, impedindo que o time vice-campeão da Série A3 saísse de Assis com os três pontos.

Leonardo espalma bola do ataque prudentino

Imagem Paulo Henrique Dias

O VOCEM estreou com: Leonardo; João Silveira, Thurran, Samuel e Felipe Melo; Zé Augusto, Serginho e Raphinha; Walysson, Ueslei e Pecel. No transcorrer da partida, o técnico Vilson Taddei colocou: Regino, Emanuel, Zanatelli e David.

O único cartão amarelo exibido pelo árbitro Guilherme Nunes de Santana foi para o meia Raphinha, do VOCEM.

No outro jogo do grupo, a Votuporanguense, campeã da Série A-3, derrotou o XV de Jaú por 2 a 0. O Mirassol folgou na rodada.

No sábado, dia 22, às 15 horas, VOCEM volta a campo no estádio Zezinho Magalhães, contra o XV de Jaú, que tentará a reabilitação.