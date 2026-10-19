B178 – Definidos os finalistas do Campeonato Amador nas séries A e B

Estão definidos os finalistas do Campeonato Amador de futebol em Assis nas séries A e B.

As semifinais aconteceram neste domingo, dia 18 de outubro.

SÉRIE B – No Estádio municipal Marcelino de Souza, na vila Ribeiro, pela Série B, a Portuguesa de Assis venceu o União Assis por 2 a 1. Na outra partida, a equipe do Progresso derrotou a Auto Elétrica Dinâmica Petão por 3 a 0.

Com esses resultados, Portuguesa de Assis e Progresso decidirão o título da Série B, em data a ser marcada pela Secretaria Municipal de Esportes.

SÉRIE A – No estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão, que recebeu um bom público, houve as semifinais da Série A na manhã deste domingo, dia 18.

No primeiro confronto, o Guarani venceu o Vasco da Gama por 1 a 0.

No outro jogo, após empate em 2 a 1 entre São Cristovão e Ajax, o time do morro, como é conhecido o São Cristovão venceu e está na final.

A disputa do título do Amadorzão Série A, entre Guarani e São Cristovão, ainda será marcada pela Secretaria Municipal de Esportes.

Tonicão recebeu grande público neste domingo