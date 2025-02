A540 – Sepultamentos na região de Assis neste dia 21 de fevereiro

Há um sepultamento programado para esta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Conceição Pereira do Carmo, de 64 anos, está sendo velada no Complexo Prudenciana, mas a família ainda não definiu o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Cândido Mota, há quatro sepultamentos programados.

O ferroviário aposentado Darcy Melchior dos Reis (foto abaixo), de 86 anos, que está sendo velado no Velório Municipal, será sepultado às 11 horas.

O sepultamento do senhor João Tomaz da Silva, de 72 anos, está programado para às 17 horas.

Ainda não foi definido o horário do sepultamento da senhora Graziela Pires da Silva Caron, de 89 anos.

A senhora Clarice Maria Paiva, de 61 anos, está sendo velada no Velório Municipal, mas também foi marcado o horário do sepultamento.

