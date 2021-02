‘Zona azul’ volta a funcionar nesta segunda-feira

Com o avanço para a fase laranja do ‘Plano São Paulo’ no controle à pandemia do novo coronavírus na região de Marília, onde Assis está localizada, o estacionamento rotativo de veículos na região central volta a funcionar nesta segunda-feira, dia 8 de fevereiro.

O controle do estacionamento rotativo, conhecido como ‘Zona azul’, por meio de convênio com a Prefeitura Municipal de Assis, é de responsabilidade da Legião Mirim, mantida pelo clube de serviço Rotary.

São 54 adolescentes divididos em dois períodos responsáveis pelo controle do estacionamento e a venda de cartões, que custam R$ 1,00 com validade para uma hora de estacionamento.

Todo dinheiro arrecadado com a venda de cartões é destinado às ações e manutenção do projeto mantido pelo Rotary Clube.

Segundo a Legião Mirim, “todos os adolescentes estão devidamente uniformizados e seguem os protocolos sanitários, com uso de máscaras cirúrgicas, tapando boca e nariz, e máscara acrílica com viseira. Cada um deles recebe álcool gel para higiene das mãos e protetor solar para proteção da pele. Antes de retomarem as atividades, os adolescentes tiveram orientações e informações sobre os cuidados preventivos.

Adolescentes estão uniformizados e protegidos com máscaras