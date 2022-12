Vocem&Assisense anuncia renovação de contrato do goleiro Henrique

As diretorias de Vocem & Assisense, que se uniram para representar a cidade no Campeonato Paulista da Segunda Divisão em 2023 com o nome do VOCEM, anunciaram a renovação de contrato do goleiro Henrique, que estava no ‘Esquadrão da Fé’ em 2022.

O gerente de futebol Fabinho Melo confirmou, na tarde desta segunda-feira, dia 5 de dezembro, que o goleiro Henrique aceitou a proposta para permanecer na cidade.

Antes, no entanto, o jogador disputará o Campeonato Paulista da Série A-3 pela Itapirense.

Fabinho Melo explicou que o goleiro já está em Itapira treinando e aguardando a documentação para regularizar seu empréstimo. “Ao final da Série A-3, ele se apresenta em Assis”, disse.

O goleiro Henrique tem 21 anos e 1.89 metro. O jogador foi formado nas categorias de base do Clube Atlético Linense .

“Acompanhamos o trabalho do goleiro durante a competição e seu profissionalismo chamou a atenção para a renovação de se contrato”, justificou o presidente Lauro Valim.

Henrique defenderá a Itapirense por empréstimo

Imagem: Divulgação