VOCEM volta ao estádio Tonicão

Na tarde desta sexta-feira, dia 9 de julho, o VOCEM voltou a pisar no gramado do estádio Antônio Viana Silva, o ‘Tonicão’.

De maneira improvisada, aconteceu um jogo-treino entre a equipe profissional, que disputará a Série B, e o time sub-20, que participará do Campeonato Estadual.

A última vez que o ‘Esquadrão da Fé’ atuou naquela praça esportiva foi há 204 dias, em 20 de novembro de 2020, quando o sub-20 mariano foi derrotado pelo XV de Piracicaba por 2 a 0, em partida válida pelo Campeonato Paulista da categoria Sub-20.

Na sexta-feira, o adversário do VOCEM no amistoso no estádio Tonicão seria um time da mesma divisão. No entanto, na quinta-feira, a diretoria do oponente informou que alguns jogadores testaram positivo para COVID-19 e o encontro foi cancelado.

Como o estádio já estava reservado pela Secretaria de Esportes e o novo elenco ainda não havia pisado no gramado onde disputará a Segundona, a diretoria decidiu repetir o jogo treino realizado uma semana atrás.

Com gols de Favela, Geromel, Caio e Joãozinho, o time profissional venceu o time da base pelo placar de 4 a 0.

O técnico Betão Alcântara usou duas formações para testar seu grupo e começar definir a equipe titular para a estreia.

No primeiro tempo, jogaram: Igor; Nathan, Arruga, Diego Bebê, Klaidher e Paulinho; Favela, Leozinho e Juninho; Otacildo e Welbinho.

Na segunda etapa, Betão voltou com a seguinte formação: Eugênio Neto; Calado, Geromel, Arruda e Gabriel; Douglas, Roberto, Alê e Marcinho; Caio e João.

O time sub-20, do técnico Juca, formou com: Guiotti (Matheus Dias); Dener (William), Felipe (Ítalo), Geromel (Gustavo Carioca) e Thiago (Daniel); Jhonathan (Cabelinho), Léo Fontana, Ismael (Gustavo Maranhão) e João Lucas; Caio (Ayoub) e Wilton (Pedro).

VOCEM realizou primeiro treino no estádio Tonicão