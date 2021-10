VOCEM vence Rio Branco por 3 a 0 e dá enorme passo para chegar às semifinais

O VOCEM está muito perto de fazer história após ter retornado ao cenário do futebol profissional no ano de 2014.

No primeiro confronto válido pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista da Série B, a ‘Segundona’, os comandados do técnico Paulo César ‘PC’, venceram o tradicional Rio Branco de Americana no estádio Antônio Vianna Silva, ‘Tonicão’, pelo placar de 3 a 0, com gols de Joãozinho Felipe, Klaidher e Raphael Stard.

Com o resultado, o ‘Esquadrão da Fé’ garante a vaga nas semifinais da competição até mesmo com uma derrota por diferença de até dois gols. Qualquer outro placar classifica o time de Assis. “Demos um grande passo, mas ainda não ganhamos nada. Nem mesmo a vaga para as semifinais”, alerta o técnico PC.

A vitória do time mariano começou a ser construída logo aos três minutos de jogo.

Após cobrança de escanteio, Joãozinho Felipe teve tempo para dominar e chutar forte no canto superior esquerdo do goleiro Felipe Ramos.

Mesmo vencendo, o VOCEM não recuou e procurou ampliar o placar. Raphael Stard teve uma grande chance para concluir, mas tentou passar para Kaíque e a zaga interceptou.

No intervalo, o técnico Ubiratan trocou o atacante Rodrigo por Lucas para aumentar o seu poder ofensivo, mas foi o VOCEM que ampliou.

Após ótima jogada do incansável Paulinho, que sofreu falta, o zagueiro Klaidher aproveitou a falha na marcação da defesa e, de cabeça, marcou o segundo gol.

Jogadores do Rio Branco reclamaram da arbitragem, alegando impedimento, mas o lateral esquerdo Bruno dava condições de jogo ao autor do gol.

Com 2 a 0 no placar, o técnico PC promoveu alterações para aumentar o seu poder de marcação e evitar a pressão do time adversário.

Ele colocou Fujita no lugar de Kaíque e Andrey na vaga do artilheiro Joãozinho Felipe.

O Rio Branco, no mesmo momento, trocou Gustavo Amorim pelo atacante Guilherme Crepaldi.

Sem conseguir diminuir, Ubiratan colocou mais dois atacantes: Leandro e Renan nas vagas do lateral Bruno e do meio campista Cristiano.

Mesmo com as mudanças, o VOCEM continuava letal nos contra-ataques e, aos 32 minutos, Raphael Stard marcou o terceiro gol da partida para fechar o placar.

Estrategicamente, PC agiu para neutralizar as investidas do Rio Branco, que tentaria diminuir a vantagem mariana e colocou o estreante Gabriel Casanova e Caio nas vagas de Raphael Stard e Marcus ‘Uberaba’.

O VOCEM também precisou substituir o zagueiro Diego ‘Bebê’, que sofreu uma lesão, por Léo Zarelli.

Nas poucas investidas do Rio Branco, o goleiro Eugênio mostrou segurança na meta mariana e garantiu a inviolabilidade da meta.

Com 3 a 0 no placar, o VOCEM viaja para Americana sabendo que está muito próximo de fazer história. Até mesmo uma derrota com dois gols de diferença garante a vaga ao ‘Esquadrão da Fé’ nas semifinais do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

O VOCEM derrotou o Rio Branco de Americana jogando com: Eugênio; Nathan, Diego ‘Bebê’, Klaidher e Gabriel Neves; Favela, Paulinho, Kaíque e Raphael Stard; Marcus ‘Uberaba’ e Joãozinho Felipe. Entraram: Fujita, Andrey, Léo Zareli, Gabriel Casanova e Caio. Técnico Paulo César ‘PC’.

Jogos de ida

Quarta-feira, 6 de outubro

Estádio Municipal Paulo Constantino – Presidente Prudente

Grêmio Prudente 3 x 1 Flamengo

Estádio Municipal Professor Luiz Augusto de Oliveira – São Carlos

São-Carlense 0 x 0 Matonense

Estádio Municipal Antônio Viana da Silva – Assis

VOCEM 3 x 0 Rio Branco

Estádio Municipal Comendador Agostinho Prada – Limeira

Independente 0 x 0 União Suzano

Jogos da volta

Sábado, 9 de outubro – 15 horas

Estádio Municipal Francisco Marques Figueira – Suzano

União Suzano x Independente

Domingo, 10 de outubro – 10 horas

Estádio Municipal Dr. Hudson Buck Ferreira – Matão

Matonense x São-Carlense

15 horas

Estádio Décio Vitta – Americana

Rio Branco x VOCEM

Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira – Guarulhos

Flamengo x Grêmio Prudente

Joãozinho Felipe abriu o placar no Tonicão

Foto: Ivanzinho Melo