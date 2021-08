VOCEM vence o Nacional de Rolândia no Tonicão

No último teste antes da estreia no Campeonato Paulista da Série B, conhecido como ‘Segundona’, o VOCEM venceu o Nacional de Rolândia na tarde deste sábado, dia 14 de agosto, no estádio Antônio Vianna Silva, o Tonicão, por 2 a 1.

Com gols de Otacildo e Alê, o ‘Esquadrão da Fé’ venceu o clube paranaense e encerrou a fase de testes de forma invicta. Foram três vitórias e dois empates em cinco jogos-treinos.

Acompanhe os resultados:

Matonense 0 x 0 VOCEM

VOCEM 3 x 0 Apucarana

Marília sub-20 0 x 1 VOCEM

PSTC 1 x 1 VOCEM

VOCEM 2 x 1 Nacional de Rolândia

Contra o Nacional de Rolândia, neste sábado, o VOCEM começou o jogo-treino com: Eugênio; Nathan, Guilherme Arruda, Diego ‘Bebê’ e Klaidher; Fujita, Paulinho, Keslley e João Felipe; Otacildo e Welbinho.

Na segunda etapa, o time mariano voltou com: Eugênio (João); Nathan (Calado), Léo Zarelli, Diego Bebê e Gabriel Neves; Fujita (Matheus Pitbull), Paulinho, Gustavo Queiroz, Juninho, Alê e Caio.

ESTREIA – No domingo, dia 22, às 15 horas, no estádio Paulo Constantino, em Presidente Prudente, o VOCEM enfrentará o Grêmio Prudente na abertura da competição.

O técnico Betão Alcântara aguarda uma posição do Departamento Médico para saber se poderá escalar os meio-campistas Roberto e ‘Favela’, que se recuperam de lesão.

Equipe que atuou no primeiro tempo contra o Nacional de Rolândia

Imagem: Divulgação