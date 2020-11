VOCEM vence o clássico e fica mais perto da vaga

O VOCEM venceu o Clube Atlético Assisense na tarde deste sábado, dia 14 de novembro, no estádio Antonio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, e ficou mais perto da vaga para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série B.

Os gols do ‘Esquadrão da Fé’ no clássico de Assis foram marcados por Tenner e William.

Aos 18 minutos de jogo, após cobrança de escanteio, Tenner apareceu na pequena área para empurrar pra rede e abrir o placar (foto).

No segundo tempo, aos 14 minutos, William Pontes entrou na área, driblou o goleiro Júlio César e fechou o placar.

Faltando dois minutos para o término do clássico, o médio volante Fujita, do ‘Falcão do Vale’ foi expulso ao reclamar ‘acintosamente’ contra o assistente Marcelo Zamian.

Na sequência, o treinador Lierte Pastre, que já tinha sido advertido com cartão amarelo, reclamou da expulsão e também recebeu vermelho, sendo obrigado a deixar o banco do Assisense.

Foi a sexta derrota em sete partidas pelo Assisense, que continua com apenas um ponto, obtido no empate do clássico, no primeiro turno.

Já o ‘Esquadrão da Fé’ acumula 12 pontos, conquistados em três vitórias e três empates.

Com o resultado, o VOCEM ultrapassou o Osvaldo Cruz na pontuação e assumiu a vice-liderança do Grupo II.

Na última rodada, nesta quarta-feira, dia 18, na última rodada da fase, o time mariano vai a Tupã.

Para se classificar, o VOCEM pode até perder, desde que o Osvaldo Cruz não vença o Atlético Assisense no estádio Tonicão.

Em caso de vitória do ‘Azulão’ no Tonicão, o VOCEM precisa vencer o tricolor, em Tupã.

O VOCEM venceu o clássico neste sábado, jogando com: Gabriel; Guilherme ‘Radeschi’, Izael, Diego ‘Bebê e Nathan; Lucas ‘Jacaré’, Juninho, Tenner e Lucas Shalon; Valmir e Gabriel Ataliba. Entraram: William Pontes, Alan Junior, Erick, Matheus ‘Café’ e Caio.

O Assisense perdeu com: Júlio César; Jackson, Leonardo, Ricardo e Antônio; Kevin; Gabriel, Gutemberg e Matheus Amaral; Diogo Rosa e Mateus. Entraram: Adilson, Fujita, Fábio, Toure e William.

Foram 13 cartões amarelos aplicados pelo árbitro Roberto Pires. Receberam cartão: Guilherme ‘Radeschi’, Lucas ‘Jacaré, Diego ‘Bebê, Lucas Alves (goleiro reserva) e Matheus ‘Café’ pelo VOCEM e Gutemberg, Matheus, Matheus Amaral, Kevin, Fujita, Leonardo, Lierte Pastre (técnico) e José Lourival (massagista) do Atlético Assisense.

RESULTADOS

VOCEM 2 x 0 Atlético Assisense

Grêmio Prudente 3 x 0 Tupã

Osvaldo Cruz folgou na tabela

PRÓXIMA RODADA

Tupã x VOCEM

Assisense x Osvaldo Cruz

Grêmio Prudente folga na tabela

CLASSIFICAÇÃO

Grêmio Prudente – 18 pontos

VOCEM – 12 pontos

Osvaldo Cruz – 10 pontos

Tupã – 08 pontos

Assisense – 01 ponto

Tenner abriu o placar para o VOCEM

Foto: Ivanzinho Melo